Real e Bayern na semifinal da Liga Real Madrid e Bayern de Munique mais uma vez vão à semifinal da Liga dos Campeões. Os dois gigantes mundiais conseguiram classificar-se nesta quarta-feira no torneio europeu com vitórias em seus estádios. A equipe espanhola eliminou o Galatasaray, da Turquia, com 3 a 0 no Santiago Bernabeu. O time alemão livrou-se do Manchester United com 2 a 1 no Olímpico. Os jogos serão nos dias 1º e 9 de maio. Na outra semifinal, enfrentam-se Valencia da Espanha x Leeds da Inglaterra, nos dias 2 e 8. A tarefa mais delicada era a do Real Madrid. O time espanhol havia perdido em Istambul por 3 a 2, de virada, e precisava ganhar - no mínimo por 1 a 0. Por isso, foi para cima do Galatasaray e definiu a classificação no primeiro tempo. A tática mostrou eficiência logo aos 15 minutos, quando Raúl abriu o marcador. O Galatasaray optou por ir à frente, na tentativa de garantir o empate, e permitiu arrancadas rápidas do rival. Ivan Helguera, aos 29, aumentou a diferença. Sete minutos mais tarde, Raul fez o terceiro e liquidou com o sonho de grandeza do time de Taffarel, Capone e Jardel. O Galatasaray havia conquistado, em 2000, a Copa da Uefa e ganhou a Recopa européia, em confronto com o Real. "Nosso primeiro tempo foi excepcional", reconheceu o técnico Vicente Del Bosque. "Na fase final, o Galatasaray mostrou dedicação fora do comum, nos pressionou e nos obrigou a recuar." O Real Madrid, atual campeão europeu, chega pela 19ª à semifinal da competição e ganhou oito títulos. O Bayern de Munique recebeu o Manchester United menos sobrecarregado do que o Real Madrid. O time alemão havia vencido por 1 a 0, fora de casa, duas semanas atrás, e jogava pelo empate. Para tornar a situação ainda mais cômoda, ficou em vantagem aos 5 minutos, com gol do brasileiro Élber. O tricampeão inglês desmontou, tentou sair para o jogo e caiu na mesma armadilha do Galatasaray, em Madrid. Com espaço para os contra-ataques, o Bayern consolidou a vaga aos 40 minutos, com Mehmet Scholl. Os ingleses ainda descontaram com o galês Ryan Giggs, aos 4 minutos do segundo tempo. Mas, para se classificar, precisavam, àquela altura, vencer por 3 a 2. O Bayern devolveu, assim, os 2 a 1 que o Manchester conseguiu na final da Copa dos Campeões de 99, em Barcelona. A festa do Bayern teve um momento de apreensão. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o goleiro Kahn chocou-se com o atacante Cole e ficou alguns segundos desacordado. O titular da seleção alemã foi logo socorrido por seu companheiro Kuffour, com respiração boca a boca. Depois, voltou ao normal.