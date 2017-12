Real e Inter empatam; Arsenal perde O Real Madrid, dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, tropeçou nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. Jogando em casa, no estádio Santiago Bernabeu, a equipe espanhola não passou de um empate por 2 a 2 com o AEK Atenas, da Grécia. O Real terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, com dois gols do inglês McManaman - o segundo deles após bela jogada de Ronaldo. Na segunda etapa, porém, a equipe permitiu a reação do AEK, que empatou com Katsouranis e Centeno. A Internazionale de Milão, ex-time de Ronaldo, também ficou no empate, por 3 a 3 com o Lyon (França), onde jogam os brasileiros Juninho Pernambucano, Cláudio Caçapa e Sonny Anderson - que, por sinal, marcou dois gols para sua equipe. O outro foi de Carrière, enquanto Crespo (2) e Caçapa, contra, fizeram os gols da Inter. Em Londres, no estádio Highbury, o Arsenal, time do pentacampeão Gilberto Silva, foi derrotado diante de sua torcida: 2 a 1 para o Auxerre, da França. Com 30 minutos de jogo, os ingleses já perdiam por 2 a 0 (Kapo e Fadiga marcaram). Na segunda etapa, Kanu descontou, mas o Arsenal não conseguiu chegar ao empate. Em outros jogos da rodada desta terça-feira, o Ajax apenas empatou com o Rosenborg, da Noruega, por 1 a 1, em Amsterdã - gols de Ibrahimovic e Enerly (pênalti); Borussia Dortmund, da Alemanha, e PSV Eindhoven, da Holanda, também empataram por 1 a 1 (Koller para o Borussia, Bruggink para o PSV); Valencia e Basel ficaram no 2 a 2 (Baraja e Torres fizeram para os espanhóis; Ergic marcou dois para os suíços). Roma e Genk, da Bélgica, não saíram do 0 a 0.