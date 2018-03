Real e Juventus revivem final de 98 O líder do Campeonato Espanhol e o líder do Campeonato Italiano se enfrentam nesta terça-feira na abertura das semifinais da Liga dos Campeões. No estádio Santiago Bernabeu, o Real Madrid receberá a Juventus às 15h45 (horário brasileiro). Em 98, os dois gigantes disputaram a final da competição em Amsterdã e o time espanhol venceu por 1 a 0, gol do atacante iugoslavo Mijatovic. A Juve vive uma situação mais tranqüila que a do Real. Tem oito pontos de vantagem sobre a Inter e só não ficará com o título italiano se perder as três partidas que restam e o time de Milão fizer os nove pontos. O Real tem só um ponto a mais que La Coruña e Real Sociedad - a seis rodadas do final - e sábado perdeu em casa para o Mallorca por 5 a 1. O último resultado da equipe espanhola deixou animado o técnico da Juventus. "Uma equipe grande que perde em casa por 5 a 1 para um time do bloco intermediário da tabela dá sinal de que não está muito bem", disse Marcello Lippi. A declaração provocou reação no elenco do Real Madrid. "Vamos esperar o final da partida e aí veremos se nosso time está bem ou não. É bom não esquecer que estamos em primeiro na Liga e na semifinal da Liga dos Campeões", afirmou o zagueiro Ivan Helguera. "A Juventus tem ótimos jogadores, mas se quiser jogar de igual para igual vai ter problemas", avisou Roberto Carlos. O técnico Vicente del Bosque garante que não há motivo para preocupação por causa da derrota de sábado. "Temos confiança em nosso jogo porque ao longo da temporada tivemos mais acertos do que erros. E nossos torcedores tiveram mais alegrias do que decepções." O único desfalque da equipe de Madri será o atacante Raúl, que foi operado de apendicite há duas semanas. Del Bosque tem esperança de poder contar com ele no jogo de volta, que será dia 14 em Turim. "Se amanhã fosse a final da Liga dos Campeões, tenho certeza de que Raúl faria um esforço e jogaria", acredita o treinador do Real. A equipe italiana não terá três titulares, todos suspensos: o zagueiro uruguaio Montero, o volante Tacchinardi e o volante holandês Davids. Nesta segunda-feira, na entrevista coletiva que deu em Madri, Marcello Lippi preferiu ser misterioso. Quando lhe pediram a escalação do time, respondeu: "Só vou anunciar na hora do jogo. Poucos treinadores revelam a escalação na véspera da partida". Em seguida, não quis dizer se vê algum ponto fraco no Real Madrid. "Nenhum treinador analisa os pontos fracos do adversário na véspera de um jogo." Mas o seu goleiro tratou de dizer o que pensa da equipe espanhola. "O Real Madrid é muito forte quando ataca, mas tem problemas na defesa", provocou Buffon.