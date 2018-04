Real e La Coruña disputam o 1º lugar A Espanha vai parar neste sábado para ver o duelo dos melhores do Campeonato Nacional. O Real Madrid recebe o Deportivo La Coruña, no estádio Santiago Bernabeu, buscando ultrapassar o rival e assumir a liderança da competição. A equipe do lateral Roberto Carlos Figo tem 32 pontos, 1 a menos que o time do brasileiro Djalminha. "Não é um jogo decisivo, mas importante para chegarmos à liderança", afirmou o lateral Michel Salgado, da equipe de Madri. O Real não perde em casa há 14 meses. O Celta de Vigo, que enfrenta o Rayo Vallecano e tem 31 pontos, também está de olho na primeira posição. Nas outras partidas deste sábado, o Las Palmas joga diante do Real Sociedad e o Villareal pega o Sevilla.