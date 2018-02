Real e La Coruña duelam na Espanha Real Madrid e La Coruña fazem neste domingo, em Madri, o jogo mais importante da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O time madrilenho é o líder com 54 pontos. O La Coruña vem em terceiro, 51. Mas quem pode se beneficiar com o resultado desse clássico é a Real Sociedad, segunda colocada com 53 pontos. Como enfrentará um adversário relativamente fácil, o Villarreal (14º colocado com 31 pontos), a equipe de San Sebastián torce para que o Real não vença. Assim, se conquistar os três pontos, reassumirá a liderança do campeonato. "Será uma partida decisiva para as duas equipes. Tivemos um diícil jogo em Moscou (terça-feira, contra o Lokomotiv, pela Liga dos Campeões), mas agora pelo menos jogaremos em casa", disse o atacante Guti. O técnico Vicente del Bosque poderá contar com o zagueiro Helguera, mas ainda não sabe se poderá aproveitar o outro zagueiro, Hierro. Helguera sofreu uma contusão no tornozelo antes do jogo contra o Lokomotiv. Nesta sexta-feira, porém, treinou normalmente e foi liberado pelo departamento médico. Hierro se recupera de uma amigdalite e ainda depende de reavaliação médica. Caso não atue, será substituído por Pavón. Nas demais posições, Del Bosque não tem problemas. No La Coruña, a vitória é fundamental para que o time não perca espaço na competição. Depois de ficar de fora da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, a Liga Espanhola é a última competição que resta à equipe de Mauro Silva. "Chegou a primeira decisão do campeonato. Real Madrid e La Coruña estão na briga pelo título e estamos conscientes da importância do jogo. Uma vitória nos daria boas condições de conquistar novamente o campeonato. Vamos com força total para o jogo", disse o volante Mauro Silva. "O Real está muito bem no campeonato, mas qualquer coisa pode acontecer." Rayo Vallecano e Atlético de Madrid fazem o único jogo deste sábado.