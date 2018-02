Real e Lazio se preparam para 'decisão' na Liga dos Campeões

Após a vitória do último sábado de 1 a 0 sobre o Athletic de Bilbao, o Real Madrid volta todas as suas atenções para a partida da próxima terça pela Liga dos Campeões. O estádio Santiago Bernabéu receberá este jogo decisivo pela última rodada da fase de grupos da principal competição de clubes da Europa e na qual o Real terá que vencer ou empatar para avançar para as oitavas-de-final. A intensidade da partida realizada em Bilbao fez com que o técnico alemão Bernd Schuster concedesse descanso aos titulares de sua equipe, que apenas realizaram uma sessão de recuperação. Da mesma forma a Lazio, que ontem derrotou o Catania fora de casa por 2 a 0, começou a preparar se preparar hoje para a Liga dos Campeões. Assim como a equipe espanhola, o time italiano também apostou no trabalho de recuperação de seus titulares. Na Lazio, que na próxima segunda parte para Madri, existe um certo otimismo ante a possibilidade de classificação para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, objetivo que será alcançado com um triunfo sobre o Real. Segundo o atacante Tommaso Rocchi, o seu time entrará em campo sem nada a perder. "Seremos onze contra onze e daremos o máximo", encerrou.