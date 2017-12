Real é líder provisório na Espanha O Real Madrid venceu em casa o Villareal por 3 a 0 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol com 52 pontos. Os gols foram marcados por Raul, Fernando Hierro, de pênalti, e McManaman. Outro forte candidato ao título da temporada 2001-2002, o La Coruña só empatou neste sábado. A equipe dos brasileiros Djalminha e Mauro Silva empatou por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, último colocado ao lado do Tenerife, e soma agora 48 pontos. O sábado foi bom para o Real Betis que venceu o Barcelona por 2 a 1 e saiu da quinta posição para a terceira, somando agora 49 pontos. A rodada de sábado fechou com a vitória do Las palmas sobre o Deportivo Alaves por 2 a 1. O Barcelona é quinto com 46 pontos. Já o Valencia pode voltar à liderança se vencer neste domingo o Sevilha. A equipe soma 50 pontos.