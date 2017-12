Real e Lyon estão classificados Real Madrid e Lyon são os primeiros classificados para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Com vitórias nesta terça-feira, os dois times já garantiram as vagas no grupo F - resta saber apenas quem ficará em primeiro lugar. Fora de casa, o Real ganhou por 2 a 0 do Rosenborg, da Noruega. E chegou aos 9 pontos. Já o Lyon foi até Atenas e goleou o Olympiakos por 4 a 1 - lidera o grupo com 12 pontos. O primeiro tempo foi só do Real, que jogou sem Zidane, Ronaldo e Júlio Baptista, todos machucados. Robinho provocou o gol contra de Dorsin, aos 26 minutos. E Guti fez o segundo, aos 41. No segundo tempo, os papéis se inverteram. O Rosenborg tomou conta do jogo e disparou um bombardeio na área de Casillas, obrigando o goleiro a fazer grandes defesas. Já o Lyon saiu perdendo para o Olympiakos, de Rivaldo - gol de Babangida logo aos 3 minutos. Juninho Pernambucano, em grande fase, empatou aos 41 e Carew fez o gol da virada três minutos depois. No início do segundo tempo, Carew ampliou e Diarra definiu o placar. Outras chaves - No grupo H, a Inter de Milão garantiu a liderança ao vencer o Porto de virada, por 2 a 1. O argentino Julio Cruz resolveu para o time italiano. Ele substitui Adriano no segundo tempo, jogou apenas 30 minutos e fez os dois gols, aos 30 e 38 - Hugo Almeida tinha aberto o placar para os portugueses. A vitória ainda não garantiu a classificação da Inter, que está com 9 pontos. Depois, Artmedia (ESL) e Glasgow Rangers (ESC), que ficaram no 2 a 2 nesta terça-feira, aparecem com 5 pontos cada. E o Porto é o lanterna, com 3. No grupo G, os espanhóis Fernando Morientes e Luis García e o francês Cissé marcaram os gols da vitória por 3 a 0 do Liverpool sobre o belga Anderlecht. O resultado deixa o time inglês a um passo das oitavas-de-final, com 10 pontos. Em Sevilha, ainda pelo grupo G, o Betis saiu do fundo do poço. Derrotou o poderoso Chelsea por 1 a 0, com gol de Dani aos 28 minutos do primeiro tempo. O resultado levou o clube espanhol para o terceiro lugar, com 6 pontos, um a menos que o Chelsea - o Anderlecht ficou com 0. E no grupo E, a classificação ficou embolada, depois da vitória do PSV Eindhoven sobre o Milan, por 1 a 0. Farfán fez o gol solitário, aos 12 minutos do primeiro tempo, em uma falha do goleiro Dida. A vitória leva o PSV ao primeiro lugar da chave, com 7 pontos. Milan e Schalke aparecem em segundo, com cinco pontos cada. Mesmo porque, o clube alemão fez a lição de casa e ganhou por 2 a 0 do Fenerbahce, que ficou com 4 pontos.