Real e Mallorca decidem título amanhã O Real Madrid recebe o Mallorca, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, na decisão da Supercopa da Espanha, primeiro troféu em disputa no país na temporada de 2003-04. O Real, atual campeão espanhol, perdeu o jogo de ida por 2 a 1, e já enfrenta críticas e cobranças. As restrições ao time repleto de estrelas se devem à fase de preparação, feita durante excursão à Ásia. O giro rendeu milhões de dólares ao clube, mas prejudicou a forma do elenco.