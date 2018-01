Real e Manchester dão show na estréia Real Madrid e Manchester United mostraram, na largada da Liga dos Campeões, que não fazem parte à toa do grupo de favoritos ao título europeu. Os espanhóis ganharam do Olympique Marselha por 4 a 2, fora o show de bola. Os ingleses fizeram 5 a 0 no Panathinaikos sem grande esforço. O Milan, atual campeão, teve mais trabalho, mesmo em casa, mas derrotou o Ajax por 1 a 0. O Manchester United precisou só de um tempo para definir a vitória, na estréia da competição de 2003-04. Os britânicos não tomaram conhecimento dos rivais gregos e marcaram gols com naturalidade, aos 13 minutos (Silvestre), aos 14 (Fortune), aos 33 (Solskjaer) e aos 40 (Nick Butt). No segundo tempo, a equipe dirigida pelo escocês sir Alex Ferguson tratou de tocar a bola, deixou o tempo passar e chegou ao quinto gol com o camaronês Djemba-Djemba, aos 38. Na outra partida do grupo E, o Glasgow Rangers bateu o Stuttgart por 2 a 1, diante de 47.957 torcedores. Os alemães saíram na frente com o brasileiro Kuranyi, aos 46 minutos do primeiro tempo. Nerlinger e Lovenkrands viraram no fim. Classe não faltou na exibição do Real Madrid para público de 70 mil torcedores no Santiago Bernabéu. O Olympique ainda assustou, com o gol de Drogba aos 26 minutos. Mas Roberto Carlos, com um golaço, empatou aos 29, e Ronaldo virou aos 34. Ronaldo aumentou a diferença aos 12 do segundo tempo e Figo fez o quarto, de pênalti, aos 16. Os espanhóis desandaram a trocar passes, como se fosse treino, e levaram o segundo aos 38 (Van Buyten, de cabeça). Casillas, em cima da hora, evitou o terceiro. O outro jogo do grupo F foi em Belgrado e terminou com empate de 1 a 1 entre Partizan e Porto. Costinha fez para os portugueses aos 21 minutos da primeira etapa e Delibasic igualou aos 9 da segunda. Filippo Inzaghi salvou o Milan, com o gol que marcou aos 22 do segundo tempo, no clássico com o Ajax, pelo grupo H. Gattuso foi expulso nos acréscimos. Em Bruxelas, Bruges 1 (Saeternes) x Celta 1 (Juanfran). Mendoza e Martens levaram cartão vermelho. No grupo G, a Lazio visitou o Besiktas e ganhou por 2 a 0 (Stam e Fiore). E o Sparta perdeu em Praga para o Chelsea por 1 a 0, gol de Gallas.