Real e Milan avançam às oitavas na Liga dos Campeões

Sempre candidatos ao título, Real Madrid e Milan confirmaram o favoritismo no Grupo C e conseguiram nesta terça-feira a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. Na França, o Real venceu o Olympique de Marselha por 3 a 1, com dois gols do português Cristiano Ronaldo. Já o Milan garantiu o empate fora de casa diante do Zurich, da Suíça, por 1 a 1, com um gol de Ronaldinho Gaúcho.

Os resultados deixaram o time madrilenho na liderança folgada da chave, com 13 pontos. O Milan ficou em segundo, somando nove pontos. O Olympique, que precisava vencer o Real para ainda sonhar com a vaga, terminou em terceiro, com sete pontos, e garantiu ao menos a classificação à Liga Europa. O Zurich, com quatro pontos, ficou mesmo na lanterna.

Na partida em Marselha, o Real, que não tinha Kaká, lesionado, contou com um belo gol de Cristiano Ronaldo logo no início para sair na frente. Aos cinco minutos, ele cobrou falta na entrada da área com perfeição, acertando o ângulo. A resposta do Olympique veio apenas seis minutos depois. O time do atacante brasileiro Brandão chegou ao empate com o argentino Lucho González, que pegou sobra na área e venceu o goleiro Casillas.

No segundo tempo, o Real passou novamente à frente no placar com o gol de Albiol, após cobrança de escanteio. Aos 24, o Olympique ainda teve a chance de empatar com um pênalti. Lucho González, porém, chutou forte e mandou no travessão. O golpe de misericórdia dos visitantes veio aos 35, quando Lass Diarra laçou Cristiano Ronaldo, que se chocou com o goleiro, levantou e marcou o seu segundo gol no jogo.

O Milan iniciou a partida em Zurique com quatro brasileiros: Dida, Pato, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Silva. O último, entretanto, deixou o jogo ainda no início com uma lesão muscular. Já sem o zagueiro, o time italiano sofreu 1 a 0 aos 29 minutos, em falta cobrada por Gajic. Mas a equipe suíça não fez por merecer a vitória e levou o empate aos 20 do segundo tempo, em pênalti convertido por Ronaldinho.

Agora, Real e Milan conhecerão seus adversários na próxima fase por sorteio. Os times apenas sabem que não enfrentarão equipes de sua chave e nem do mesmo país. O clube italiano não vence a Liga dos Campeões desde 2007, enquanto o Real atravessa um jejum bem maior, tendo ganhado o título pela última vez em 2002.

