Real e Milan conseguem a classificação Real Madrid e Milan são os dois grandes europeus que continuam na briga pelo título da Liga dos Campeões de 2003-04. Os espanhóis garantiram presença nas quartas-de-final com vitória apertada por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, em Madri. Os italianos atropelaram o Sparta Praga, com 4 a 1 em Milão. Monaco e Arsenal completam a lista de classificados, que tem ainda Porto, Lyon, La Coruña e Chelsea. O Real havia empatado por 1 a 1 na Alemanha e entrou em campo desfalcado de Roberto Carlos (suspenso) e Ronaldo (contundido). Mas contava com Zidane. O francês marcou o gol decisivo, aos 32 minutos do primeiro tempo, e faz com que seu time mantenha esperança de chegar ao 10º título europeu. O Milan havia ficado no 0 a 0, na República Checa, e saiu na frente, em casa, com gol de Inzaghi aos 47 da etapa inicial. Jun empatou aos 14 do segundo tempo, mas Shevchenko (2) e Gattuso decidiram a sorte do atual campeão europeu e a vaga nas quarta-de-final. O Arsenal recebeu o Celta, em Londres, com a vantagem de ter vencido por 3 a 2 na Espanha. O francês Henry se encarregou de marcar os gols da nova vitória, desta vez por 2 a 0. Já o Monaco havia perdido na Rússia por 2 a 1 e jogava por vitória de 1 a 0 contra o Lokomotiv. O resultado sob medida foi obtido com o gol de Prso, aos 15 minutos do segundo tempo. Os confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões serão definidos em sorteio marcado para sexta-feira.