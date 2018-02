Real e Milan seguem sem acordo sobre futuro de Ronaldo Ainda não foi nesta segunda-feira que Real Madrid e Milan acertaram a transferência de Ronaldo. O vice-presidente do clube italiano Adriano Galiani esteve no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, onde reuniu-se por mais de três horas com os responsáveis pelo futebol do time espanhol - o mandatário Ramón Calderón e o diretor esportivo Pedja Mijatovic - para fechar a contratação do atacante. Não houve acordo nem sobre o valor da venda - o Real Madrid pede ? 8 milhões (R$ 22 milhões) e o Milan oferece ? 7 milhões (R$ 19,3 milhões) - nem sobre a forma de pagamento. Os espanhóis querem receber o valor à vista e os italianos planejam parcelar em quatro vezes. Uma nova rodada de negociações está marcada para esta terça-feira. Também está na pauta uma troca entre os atacantes Cassano e Ricardo Oliveira. O primeiro não está nos planos do técnico do Real, Fabio Capello, e o brasileiro não vem fazendo uma boa campanha pelo Milan - marcou apenas quatro gols em cinco meses. O problema é que nenhum dos dois podem mais atuar na Liga dos Campeões, por já terem defendido suas equipes nesta edição do torneio. Ronaldo também não poderia atuar pelo Milan por esse mesmo motivo. O Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique e o Milan vai encarar o Celtic, da Escócia, nas oitavas-de-final da Liga. Os jogos estão marcados para 20 de fevereiro e 7 de março.