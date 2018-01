Real e Olimpia prontos para decisão Real Madrid e Olimpia estão preparados para a decisão de mais um título mundial interclubes, no duelo marcado para terça-feira no mesmo estádio em que o Brasil conquistou o pentacampeonato, em junho. A partida começa às 19 horas locais (8 da manhã, horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN/Brasil. Os espanhóis terão os astros Roberto Carlos, Raúl, Figo, Zidane e Ronaldo. Os paraguaios apelam para a versatilidade do zagueiro Cáceres, deslocado para o meio-campo para reforçar o setor. A preocupação do Real Madrid é a de manter concentração total no início da partida com os sul-americanos. Há intenção de evitar erros como no confronto com o Boca Juniors, dois anos atrás, em Tóquio. Naquela ocasião, os argentinos marcaram dois gols nos seis primeiros minutos, resistiram à pressão e fizeram a festa do título, com a vitória por 2 a 1. O técnico Vicente del Bosque tem certeza de que, desta vez, a desatenção será mandada para escanteio. O treinador avisou que seu time levará a taça para casa. "Naquela derrota para o Boca, tivemos atuação terrível", reconheceu ele, que já comandava o time do Real na época. "Nossa prioridade, por isso, é a de vencer o desafio." O técnico argentino Nery Pumpido não deixa por menos e rebate que o Olimpia não foi ao Japão a passeio. Para provar a disposição para garantir o título, ele apelou para a escalação de Cáceres no meio-campo. O zagueiro aceitou a improvisação, depois de resistência inicial. Benítez, de 20 anos, entra na zaga, para atuar ao lado do experiente Zelaya. O Real conquistou o título em 1960 (0 a 0 e 5 a 1 no Peñarol) e em 97 (2 a 1 sobre o Vasco). O Olimpia fez a festa em 1979 (1 a 0 e 2 a 1 no Malmoe).