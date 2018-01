Real e Valencia duelam pela Copa do Rei Real Madrid e Valencia até o momento são os dois melhores times do Campeonato Espanhol. Ambos enfrentam-se nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, mas pelas quartas-de-final da Copa do Rei, o segundo torneio mais importante do país. O time da capital, em segundo lugar na Liga (43 pontos), entrará em campo quase com força máxima. A ausência ? e bem significativa ? é Zinedine Zidane, que sofreu estiramento e fica afastado por duas semanas. O Valencia, líder do campeonato com 44, não poupará titulares. Outro duelo do dia está marcado para o Estádio Sanchez Pizjuan, onde o Sevilla recebe o Atlético de Madrid. As duas equipes enfrentaram-se no domingo, mas pelo campeonato, e os madrilenos venceram por 2 a 1. ?Os torcedores acham que será fácil, mas não pensamos assim?, advertiu Fernando Torres, centroavante do Atlético. Quinta-feira jogam Barcelona x Zaragoza e Alavés x Celta.