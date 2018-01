Real e Valencia duelam pelo Espanhol Real Madrid e Valencia fazem clássico, neste domingo, no Santiago Bernabéu, que pode determinar quem segue firme na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Ou pelo menos quem não ficará distante da Real Sociedad, em primeiro lugar com 35 pontos. O Real, por enquanto, leva vantagem, pois é o segundo colocado, com 30, dois a mais do que seu rival na 16.ª rodada do primeiro turno. A partida está marcada para as 17h30, horário de Brasília. O Real teve trabalho extra, no meio da semana, ao enfrentar o Sevilha, também em casa. O jogo, no dia 2, valeu pela 12.ª rodada, e havia sido adiado para permitir que o time fosse a Yokohama decidir o Mundial de Clubes com o Olimpia. O técnico Vicente del Bosque colocou em campo força total, no primeiro compromisso do ano, o Real venceu por 3 a 0, e hoje espera repetir a formação e a façanha. A dúvida é Michel Salgado, que se contundiu, ao sofrer entrada maldosa de Alfaro. Raúl, Figo se queixaram de dores, mas devem jogar. "A vitória contra o Sevilla nos fez bem, mas o jogo com o Valencia é decisivo na luta pelo título", constatou Raúl, autor do primeiro gol do Real em 2003. "Será uma partida complicada" imagina o atacante, ao se referir ao fato de que o rival deste domingo perdeu para o La Coruña, na rodada anterior, a última do ano passado. A Real Sociedad mantém a ponta, independentemente do resultado deste fim de semana. A equipe basca tem campanha irretocável, com 10 vitórias e cinco empates - além dos cinco pontos de vantagem sobre o Real. O desafio agora é o Málaga, 18 pontos e em posição intermediária (11.º lugar). O Barcelona, com 19 pontos, tem excelente oportunidade de melhorar um pouco sua situação e acalmar a torcida. O time dirigido pelo holandês Louis Van Gaal recebe o Recreativo Huelva lanterna da competição com 9 pontos. A rodada será completada pelos jogos Sevilla (17) x Mallorca (23), Villarreal (15) x Atlético de Madri (21) e Alavés (16) x Espanyol (13).