Real e Valencia fazem jogo de vida ou morte no Espanhol Real Madrid e Valencia se enfrentam no próximo sábado no estádio Santiago Bernabéu, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol, em partida cujo vencedor manterá suas chances de conquistar o título. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o Real ocupa a terceira colocação, a cinco pontos do líder Barcelona e um acima do Valencia. O empate será desastroso para os dois times, pois o Barça visita o Villarreal no domingo, provavelmente com a volta do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, e pode ampliar sua vantagem na ponta. A equipe catalã chega empolgada pela goleada de 5 a 2 sobre o Getafe em casa, pela ida da semifinal da Copa do Rei. Outro que tem grandes chances de pontuar é o vice-líder Sevilla, que recebe o Athletic Bilbao. O time visitante vai mal das pernas, mas quer acumular pontos para escapar do rebaixamento. Jogando em casa, a Real Sociedad recebe sábado o Atlético de Madrid em partida com interesses diferentes: enquanto os bascos precisam vencer para sonhar com a permanência na Primeira Divisão, o time da capital espanhola quer pontuar para garantir uma vaga nas competições européias da próxima temporada. Em Zaragoza, o Celta enfrenta o time da casa estreando novo técnico, o ex-jogador búlgaro Hristo Stoichkov, enquanto o Deportivo La Coruña quer superar o Osasuna em casa. Completam a rodada as partidas Espanyol x Betis, Levante x Getafe, Mallorca x Gimnàstic e Recreativo x Racing de Santander.