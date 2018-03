Real e Zaragoza decidem a Copa do Rei Real Madrid e Zaragoza decidem nesta quarta-feira a Copa do Rei, segundo troféu mais importante do país. A partida será no Estádio Olímpico, em Barcelona, e coloca frente a frente dois adversários que já se enfrentaram na disputa do título. Em 1993, o Real levou a melhor, com vitória por 2 a 0, e nesta quarta também é favorito. O técnico Carlos Queiroz contará praticamente com força máxima ? o único titular ausente é Ronaldo, que se recupera de contusão muscular. Em compensação, Figo, Beckham, Zidane e Roberto Carlos estão confirmados. O lateral brasileiro está tão confiante que promete até gol. O Zaragoza avisa que, se for campeão, não haverá comemoração, em respeito aos mortos no atentado ocorrido na semana passada em Madri.