Real empata com Valencia em lance duvidoso Com um gol de pênalti do português Luís Figo, aos 47 minutos do 2º tempo, o Real Madrid se livrou de perder a liderança do Campeonato Espanhol para o Valencia - empataram por 1 a 1, neste domingo, no Santiago Bernabéu. Um pênalti bastante duvidoso de Marchena sobre Raúl, tirou do sério os jogadores do Valencia, que se preparavam para comemorar a vitória e a liderança do campeonato. No entanto, o árbitro Tristante Olive não teve dúvidas ao marcar. O primeiro tempo foi de domínio do ?Dream Team? do Real Madrid. No entanto, ficou evidente que a ausência do francês Zidane, suspenso, fez falta na armação de jogadas. Tanto Ronaldo quanto Raúl sumiram no meio da forte marcação do Valencia. Os visitantes abusaram das faltas para segurar o meio-de-campo e o ataque do Real Madrid. Após o intervalo, o Valencia se fechou ainda mais. Apostava nos contra-ataques para chegar ao gol, que só veio depois de um escanteio. Mista cobrou e Ayala, de cabeça, marcou, aos 18 minutos. Um gol que colocou o time todo na retranca. Porém, o pênalti marcado sobre Raúl, acabou com o ânimo dos jogadores do Valencia. Após o final do jogo, todos foram tirar satisfação com o árbitro.