Real empata e facilita para a Sociedad A Real Sociedad está a 270 minutos da "felicidade total". Dessa forma, o técnico francês Raynald Denoueix define a expectativa que cerca o time, nas três rodadas que faltam para o término do Campeonato Espanhol. Com 72 pontos, o clube basco só depende de seus resultados para conquistar o título, depois de 22 anos de espera. A primeira das batalhas finais será neste domingo, quando recebe o Valencia. Depois, restarão Celta (fora) e Atlético de Madrid (em casa) no encerramento da temporada de 2002-03. E as coisas ficaram ainda mais fáceis depois do empate do vice-líder Real Madrid diante do Celta por 1 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu. Mostovoi abriu o placar, mas Raúl empatou, salvando o milionário time de um vexame. O time de Ronaldo, Figo, Raúl e Figo entre outros também somou 72 pontos pontos, mas pode ser ultrapassado ainda nesta rodada e ficar cada vez mais longe do título. A euforia aos poucos toma conta da rotina da Real Sociedad. A campanha surpreendeu aos mais otimistas - 21 vitórias, 9 empates e 5 derrotas - e faz com que seja favorita à conquista, embora tenha sempre a sombra do Real Madrid. Denoueix em geral comedido, também se anima e não vê risco no ambiente descontraído. "É normal o que está ocorrendo em torno da Real Sociedad", ponderou o treinador, em entrevistas a jornalistas espanhóis e a alguns de seus compatriotas que preparam reportagens especiais sobre o time. "Há um pouco de loucura nisso tudo, mas compreensível." Denoueix não breca as manifestações de esperança, mas exige que a equipe mantenha a guarda alta. A começar pelo clássico com o Valencia, que derrotou o Deportivo, duas semanas atrás, mas que caiu diante do Real Madrid na rodada anterior. "Não podemos esquecer que se trata ainda do campeão espanhol", lembrou. "E que está motivado com a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões." O Valencia está em 5º lugar, com 56 pontos. O técnico da Real Sociedad está preocupado com o risco de perder o turco Nihat nos jogos finais. O artilheiro da equipe (20 gols) foi convocado para defender a seleção de seu país na Copa das Confederações, na França. Mas a diretoria do clube tenta acertar a apresentação para depois da última rodada. O La Coruña, em 3º lugar com 66 pontos, está quase fora da briga. Mesmo assim, tenta passar pelo Atlético de Madrid (47) e esperar por improváveis tropeços dos candidatos ao título. A 36ª rodada terá ainda Alavés (34) x Betis (45), Barcelona (47) x Malaga (43), Santander (41) x Espanyol (42), Sevilla (47) x Recreativo Huelva (34), Villarreal (43) x Athletic Bilbao (51), Valladolid (42) x Osasuna (38) e Mallorca (47) x Rayo Vallecano (30).