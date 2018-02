Real empata e fica mais longe do líder Ronaldo voltou a marcar no empate do Real Madrid diante do Valencia neste sábado por 1 a 1. Com o resultado e a vitória do Barcelona sobre o Osasuna por 1 a 0, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo ficou ainda mais longe da liderança do Campeonato Espanhol. Agora são 62 pontos da equipe catalã contra 54 dos merengues. Ainda neste sábado jogam Atletico Madrid e Sevilla.