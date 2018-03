Real empata e La Coruña assume liderança Um empate sem gols contra o Recreativo Huelva, na casa do adversário, custou a liderança para o Real Madrid no Campeonato Espanhol, que foi ultrapassado pelo La Coruña. A equipe madrilena jogou desfalcada de suas principais estrelas ? Zidane, Figo, Raúl e Ronaldo ? e com 65 pontos - um a menos que o la Coruña - poderá cair ainda para o terceiro lugar na tabela se o Real Sociedad, com 63 pontos, vencer seu compromisso deste domingo fora de casa contra o Mallorca. O técnico do Real Madrid, Vicente Del Bosque, decidiu poupar Zidane e Figo para o jogo decisivo da quarta-feira com a Juventus, da Itália, pela partida de volta na semifinal da Liga dos Campeões. No Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o Real venceu, por 2 a 1, e leva a vantagem do empate no segundo jogo. Ronaldo saiu contundido do jogo contra a Juventus e tem poucas chances de enfrentar o time italiano na partido de volta, enquanto Raúl (que se recupera de cirurgia de apendicite) deve voltar na partida decisiva da Liga dos Campeões. Sem suas principais estrelas, o Real Madrid enfrentou uma pressão do time local, que teve um gol anulado aos 4 minutos de jogo. A melhor chance do Real ocorreu em um chute do lateral-esquerdo Roberto Carlos, aos 13 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o líder do Campeonato Espanhol começou a sentir a falta da criatividade de suas principais estrelas no ataque e o jogo ficou embolado no meio campo. Aos 41 minutos, o atacante Benítez, do Recreativo, que levava mais perigo ao gol do Real, acertou um chute que passou perto da trave esquerda de Casillas. No segundo tempo, o técnico do Real fez três substituições que não surtiram efeito. Nos minutos finais da partida, já parecia conformado com o empate sem gols. O La Coruña não desperdiçou a chance de ultrapassar o rival, e venceu fora de casa o Málaga por 2 a 0, com gols do brasileiro naturalizado espanhol Donato e do argentino Scaloni. O Barcelona (oitavo colocado, com 43 pontos) enfrenta fora de casa o Sevilla (11º, com 42 pontos). O Celta de Vigo (quarto, com 53 pontos) recebe o Racing de Santander, e o Rayo Vallecano (lanterna da tabela, com 27 pontos) recebe o Bétis (nono, com 43 pontos), e o Valencia (quinto, com 53 pontos) contra o Villarreal (16º, com 37 pontos). CAMPEONATO ESPANHOL classificação calendário resultados