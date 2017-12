Real empata em casa e se complica O inferno astral do Real Madrid parece não ter fim. Depois de apanhar de 3 a 0 do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, o milionário time voltou a decepcionar e, mesmo jogando em casa, ficou no empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen nesta terça-feira. Com esse resultado, a equipe espanhola corre sério risco de ser eliminada logo na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. O Real chega a 8 pontos no grupo B e agora, para avançar à próxima fase, pecisa vencer o Roma, na Itália, de qualquer maneira. O empate também não foi muito bom para o Bayer - dos brasileiros Juan e Roque Junior. O time soma os mesmos 8 pontos e ainda não garantiu sua vaga nas oitavas-de-final. O Bayer começou o jogo encolhido, mas a partir da metade do primeiro tempo foi tomando coragem e passou também a atacar. O gol veio logo em seguida: aos 36 minutos, Berbatov faz 1 a 0, numa bola rebatida na trave. O Real só conseguiu o empate aos 24 minutos do segundo tempo, quando Raul completou uma linda tabela de Figo e Zidane. Aos 36 minutos, Figo desperdiçou a maior chance para virar a partida. O árbitro Alain Hamer (Luxemburgo) marcou pênalti de Juan em Zidane. O português bateu e o goleiro Joerg Butt defendeu. No outro jogo do grupo, o Dinamo Kiev foi bem e venceu a Roma por 2 a 0. Na próxima rodada, o time ucraniano enfrenta o Bayer, na casa do adversário, e precisa de um empate para garantir sua vaga na próxima fase. Outros jogos - Pelo grupo D, o Manchester United conseguiu a classificação, ao vencer o Lyon, que já estava garantido, por 2 a 1, com gols de Gary Neville e Van Nistelrooy. Sparta 0 x 1 Fenerbahce foi o outro jogo da chave. O Bayern de Munique também obteve vaga para a próxima fase, ao golear o Maccabi Tel Aviv por 5 a 1, com gols de Pizarro, Salihamidzic, Frings e Makaay (2). Na outra partida, a Juventus, o melhor time da fase, bateu o Ajax por 1 a 0, gol de Zalayeta. E pelo grupo A, Monaco 1 x 0 Liverpool e Olympiakos 1 x 0 Deportivo La Coruña.