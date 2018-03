Real empata mas mantém vantagem O Real Madrid vacilou, na 34ª rodada do Campeonato Espanhol, ao empatar em casa por 2 a 2 com o Espanyol, depois de estar em vantagem de dois gols. Figo e Raúl marcaram para a equipe que lidera a competição ? 70 pontos contra 64 do La Coruña ?, mas Rotchen e Galca comandaram a reação dos catalães. O Valencia está concentrado para a final da Copa dos Campeões, no dia 23, e perdeu para o Málaga por 3 a 0, gols do panamenho Dely Valdés. Mesmo assim, manteve o 3º lugar, com 59 pontos, agora ao lado do Mallorca, que bateu o Celta por 2 a 0, gols do nigeriano Finidi. O Barcelona fez a festa em cima do Rayo Vallecano, com a goleada de 5 a 1. Luis Enrique (2), Rivaldo, Overmars e Petit marcaram para o Barça. Michel descontou.