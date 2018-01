Real empata na festa do centenário A festa estava armada, o estádio Santiago Bernabéu lotado e até a entrega do prêmio de melhor do ano a Ronaldo foi feita no gramado, minutos antes do apito inicial. Tudo para coroar o ano do centenário do Real Madrid. Mas a seleção formada por jogadores de todo o mundo e comandado por Felipão não deixou a comemoração ser completa. A equipe de estrelas chegou a estar vencendo por 3 a 0, com direito até a um gol de Kaká, mas o ?dream team? espanhol escapou do vexame, ao empatar por 3 a 3. Enquanto o Real tinha Ronaldo, Zidane, Raúl e Figo no time titular - Roberto Carlos foi poupado -, a seleção do resto do mundo contava com jogadores como o italiano Baggio, o alemão Ballack, o japonês Nakata, o francês Lizarazu, além dos brasileiros Rivaldo, Cafu e Kaká. O alemão Klose, vice-artilheiro da Copa (5 gols), abriu o placar aos 28 minutos, após excelente passe de Roberto Baggio. Num belo gol, Kaká, que tinha entrado no lugar de Baggio, ampliou ainda no primeiro tempo, aos 42. O senegalês Cissé fez 3 a 0 seis minutos depois, para alegria de Felipão, que só ria no banco de reservas da seleção do resto do mundo. No segundo tempo, já sem suas principais estrelas, poupadas pelo técnico Vicente del Bosque, o Real conseguiu o empate, evitando o vexame em casa, justo no dia da sua grande festa. Solari, Tote e Cambiasso fizeram os gols da equipe de Madri. Veja as estrelas que participaram da festa: Real Madrid: Casillas (César); Minambres (Olalla), Pavón (Borja), Helguera (Ruben) e Raúl Bravo; Figo (McManaman), Flávio Conceição (Celades), Guti (Tote) e Zidane (Solari); Raúl (Morientes e depois, Cambiasso) e Ronaldo (Portillo). Técnico: Vicente del Bosque. Resto do mundo: Cavallero-ARG (Bizarri-ARG); Cafu-BRA (Cha Du Ri-COR), Rafael Marquez-MEX (Naybet-MAR), Maldini-ITA (Murat Yakin-SUI) e Lizarazu-FRA (Mijatovic-IUG); Nakata-JAP (Joaquin-ESP), Baraja-ESP (Aliou Cisse-SEN), Ballack-ALE (D´Alessandro-ARG) e Rivaldo-BRA (Wilmots-BEL); Roberto Baggio-ITA (Kaká-BRA e depois, Fernando Torres-ESP) e Klose-ALE (Makaay-HOL e depois, Samuel Eto´o-CAM). Técnico: Luiz Felipe Scolari.