Real empata no clássico madrileno Não foi a atuação que Ronaldinho esperava para celebrar sua 50ª partida no Campeonato Espanhol. Pela primeira vez em sua carreira, ele passou em branco contra o Atlético de Madrid. E foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Pavón. O Real cedeu o empate por 2 a 2 aos 50 minutos do segundo tempo e ficou a três pontos da líder Real Sociedad - 40 a 37. Nas três vezes que havia jogado contra o Atlético - todas com a camisa do Barcelona -, o Fenômeno tinha feito oito gols: dois no primeiro jogo, três no segundo e três no terceiro. Neste domingo, Ronaldinho teve uma atuação discreta e em nenhum momento esteve perto de marcar. Suas duas melhores jogadas foram um passe que deixou Raúl livre diante do goleiro - o camisa sete mandou por cima - e um contra-ataque que puxou pela esquerda ao seu estilo. O início do jogo foi um pesadelo para o Real Madrid. Aos 11 minutos, Javi Moreno abriu o placar na cobrança de um pênalti cometido por Roberto Carlos sobre Jose Mari. Dois minutos depois, o zagueiro Ivan Helguera foi expulso. A equipe teve alguns instantes de desequilíbrio emocional, mas aos poucos foi assumindo o controle do jogo. E conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, o português Luís Figo marcou com um chute cruzado. Ele mesmo fez o segundo, cobrando pênalti aos 44. Com a vantagem no placar, o técnico Vicente del Bosque não demorou para rearmar a defesa. E o sacrificado para a entrada de Pavón foi Ronaldinho. O Atlético reagiu e teve duas grandes chances para empatar, mas o goleiro Casillas impediu. Aos 35 minutos, Figo teve a chance de fazer seu terceiro gol e matar o jogo. Mas cobrou mal um pênalti e acertou em cheio o rosto do goleiro argentino Burgos . No último lance da partida, o volante italiano Albertini - ex-jogador do Milan - fez um golaço de falta e definiu o resultado. Nos demais jogos deste domingo, o Sevilla empatou sem gols diante do Malaga, o Alaves empatou por 1 a 1 com o Osasuna, o La Coruña derrotou o Athletic de Bilbao por 2 a 1, o Mallorca empatou por 1 a 1 com o Recreativo Huelva, o Bétis venceu o Racing Santander por 1 a 0, o Valladolid bateu o Rayo Vallecano por 1 a 0 e o Villarreal empatou em 0 a 0 com o Espanyol. No sábado, a Real Sociedad aumentou para 18 jogos sua série invicta - é o único time que ainda não perdeu no campeonato - ao ganhar em casa do Celta por 1 a 0, com um gol de De Pedro no segundo tempo. Também no sábado, o Barcelona foi humilhado pelo Valencia em pleno Camp Nou. Perdeu por 4 a 2 e deixou a torcida furiosa, pedindo a demissão do técnico Louis van Gaal. Depois de uma reunião realizada no estádio que só terminou depois da 1h da madrugada deste domingo, a diretoria confirmou que o treinador será mantido no cargo. O Barça ocupa a 10ª posição, a 17 pontos da Real Sociedad. Dois brasileiros marcaram no jogo do Camp Nou. Thiago Motta fez o primeiro gol do Barcelona e Fábio Aurélio marcou o terceiro do Valencia. A imprensa catalã perdeu a paciência com Van Gaal e faz campanha aberta pedindo sua demissão.