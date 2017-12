Real encara frio na decisão de Kiev O Real Madrid terá um jogo decisivo, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, contra o Dínamo pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Sem o inglês David Beckham, machucado, a equipe espanhola não pode perder, sob o risco de ficar de fora das oitavas-de-final. Os times somam seis pontos cada e junto com o Bayer Leverkusen lideram o Grupo B. Além do aplicado time do Dínamo, o Real terá de enfrentar uma temperatura de zero grau Celsius na hora do jogo, segundo previsões meteorológicas locais. O Bayer Leverkusen poderá dar um grande passo rumo à classificação e, ao mesmo tempo, eliminar a Roma. O time italiano não soma pontos e uma nova derrota será fatal. Ontem, o diretor- técnico Franco Baldini pediu demissão, que não foi aceita pelo presidente Franco Sensi. No Grupo C, a Juventus, que segue sem derrota na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano, pode assegurar vaga se repetir diante do Bayern de Munique, na Alemanha, a vitória obtida no Estádio Delle Alpi há duas semanas. Os italianos, que somam nove pontos, também torcem para que o holandês Ajax (três pontos) não traga uma vitória de Israel, onde enfrenta o Maccabi Tel-Aviv (zero). O Bayern soma seis pontos. Rivaldo - O Monaco, atual vice-campeão, busca na Grécia a terceira vitória consecutiva, diante do Olympiakos, pelo Grupo A. Os franceses somam seis pontos, contra quatro dos gregos, que estão motivados após a goleada, por 5 a 1, no sábado, pelo Campeonato Grego, sobre o Salónica. Rivaldo, que fez dois gols, joga. Na outra partida desta chave, o Deportivo La Coruña, semifinalista na temporada passada, tenta a primeira vitória, ao receber, no Estádio Riazor, o inglês Liverpool. Os espanhóis somam dois empates e uma derrota, enquanto os ingleses ainda não obtiveram pontos fora de casa na competição. Lyon x Fenerbahce e Manchester x Sparta Praga, pelo Grupo D, completam a rodada.