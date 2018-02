Real encara Málaga e cobranças Assim que entrar neste domingo no gramado do Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid terá pela frente um adversário mais difícil do que o Málaga, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol: as cobranças da torcida, extremamente descontente com a baixa produção dos "galácticos" comandados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. A equipe parece destinada ao segundo ano consecutivo sem títulos, depois de fracassar na Copa do Rei, na Copa dos Campeões e no próprio torneio nacional - ficou 11 pontos atrás do líder Barcelona, depois de perder para o Getafe, por 2 a 1, na rodada passada. O presidente Florentino Pérez pediu calma aos torcedores. "Eles precisam apoiar o time e mostrar que estão ao lado dos jogadores", afirmou o dirigente, considerado por setores da torcida como um dos culpados pela má fase do time. Os críticos o acusam de inchar o elenco de astros, sem levar em conta as reais necessidades do time. O atacante Ronaldo, recuperado de lesão muscular, está confirmado contra o Málaga. David Beckham, que cumpriu suspensão frente ao Getafe, está de volta ao time. "Mesmo que tenhamos chances apenas matemáticas de ser campeões, vamos lutar para isso", disse o volante Thomas Gravesen, que não poderá jogar, por estar suspenso. O Villarreal, 3.º colocado do campeonato, teve seu jogo contra o Osasuña adiado porque enfrentará o Steaua Bucarest, neste domingo, pela Copa da Uefa. Nos outros confrontos do dia, o Valencia recebe o Getafe o Athletic Bilbao pega o Levante, o Real Santander vai a Numancia enfrentar o Numancia, o Mallorca encara o Sevilla e o Zaragoza mede forças contra o Atlético de Madrid.