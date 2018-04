Real enfrenta o Bayern e Liverpool joga com a Roma na semi da Liga dos Campeões

O passo final que os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa terão que dar na busca pela vaga na decisão está definido. Nesta sexta-feira, na sua sede na cidade suíça de Nyon, a Uefa sorteou os confrontos da próxima fase do torneio. E eles serão: Bayern de Munique x Real Madrid e Liverpool x Roma.

Os jogos de ida das semifinais da Liga dos Campeões vão ser disputados em 24 e 25 de abril. Depois, na semana seguinte, nos dias 1º e 2 de maio, ocorrerão os duelos de volta. E os times que avançarem vão se encontrar na grande decisão em 26 de maio, na Ucrânia, em Kiev.

Com a presença do ex-boxeador Vitali Klitschko e hoje prefeito de Kiev no evento, o sorteio não tinha qualquer restrição de confronto. E os times que foram selecionados por Andriy Shevchenko, ex-atacante e hoje técnico da seleção ucraniana, primeiro - Bayern e Liverpool - foram definidos como mandantes dos jogos de ida.

Segundo colocado no Grupo B, o Bayern passou por Besiktas e Sevilla no mata-mata. O Real Madrid foi o segundo do H, depois superando Paris Saint-Germain e Juventus nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente, da Liga dos Campeões,

A Roma liderou a sua chave a C e depois eliminou Shakhtar Donetsk e Barcelona, sendo que ambos os confrontos foram definidos graças ao critério de desempate de gols marcados fora de casa. O Liverpool iniciou a sua caminhada na Liga dos Campeões ainda nos playoffs, quando passou pelo Hoffenheim. Depois, liderou o Grupo E e eliminou Porto e Manchester City para avançar às semifinais.