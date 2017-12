Real espera lucrar muito com Ronaldo Ronaldo pisou o gramado do Santiago Bernabéu apenas uma vez ? para posar para fotos oficiais, no dia da apresentação. Hoje, deve fazer sua estréia, contra o Alavés, a partir das 13 horas (horário de Brasília). Mas, pouco mais de um mês após o anúncio de que iria jogar ao lado de Raúl, Figo, Zidane e Roberto Carlos, os negócios do Real Madrid tiveram salto de quantidade. Os dirigentes calculam que já foram vendidas mais de 100 mil camisas número 11, que leva seu nome às costas (a 9 é de Morientes, que não abriu mão do privilégio para o companheiro recém-chegado). O Real Madrid espera explorar ao máximo a imagem de Ronaldo em publicidade, local e internacional. Como o campeão do mundo é uma ?marca?, com forte apelo para o público jovem, deverá ser usado em campanhas promocionais. Os espanhóis esperam reaver, com alto lucro, cada dólar investido para tirá-lo de Milão. Leia mais no Estadão