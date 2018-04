Real espera recuperação de Ronaldo Raúl e Ronaldo deram sustos no Real Madrid, ao serem substituídos no final da partida contra a Roma, terça-feira, no Santiago Bernabéu. A dupla de goleadores descansou nesta quarta e será avaliada quinta pelos médicos do clube. O brasileiro é quem preocupa um pouco mais, porque se queixou de dores musculares na coxa direita, a mesma que o incomodou dias atrás. Ronaldo não ficou até o fim do clássico e deu lugar para Raúl Bravo. Mais por precaução do que por incapacidade de continuar em campo. O repouso, acreditam os médicos, será suficiente para garantir recuperação. O técnico Mariano Rémon de qualquer forma aguarda o diagnóstico para definir o time que enfrenta o Deportivo La Coruña, domingo, pelo Campeonato Espanhol. A tendência, em princípio, é a de que tenha força total ? com Ronaldo & Cia. O Real Madrid tem 9 pontos em cinco rodadas ? 3 vitórias e duas derrotas. Valencia e Barcelona lideram, com 13.