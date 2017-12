Real está perto da final da Copa do Rei Real Madrid está muito perto de chegar à final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais, enfrenta o Sevilla, fora de casa, e pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim se garante na decisão ? no jogo de ida, na semana passada, a equipe madrilenha venceu por 2 a 0. ?Apesar da vantagem, a nossa postura será ofensiva. Atacaremos desde o começo para tentar definir logo o jogo?, disse Carlos Queiroz, técnico do Real Madrid, que contará com todas as suas estrelas ? Roberto Carlos, Zidane, Figo, Beckham, Raúl e Ronaldo. No lado do Sevilla, os jogadores reconhecem que a situação do time é complicada. Tirar dois gols de diferença de uma equipe como o Real Madrid não é tarefa fácil. ?Ficou difícil. Tínhamos feito um primeiro tempo muito bom, mas o Real liquidou o jogo com duas jogadas no segundo tempo?, disse o meio-campista Júlio Baptista. O lateral-direito brasileiro Daniel, assim como Júlio Baptista, está confirmado. No ataque, a esperança é Darío Silva. A outra partida das semifinais da Copa do Rei será entre Zaragoza e Alavés, a grande surpresa ? disputa a Segunda Divisão Espanhola. No jogo de ida, houve empate de 1 a 1. Nesta quarta, um resultado sem gols garante o Zaragoza na final. ITÁLIA - Pela Copa da Itália, também nas semifinais, a Lazio só depende de um empate contra o Milan nesta quarta-feira, em Roma, graças à boa vitória de 2 a 1 na partida de ida. Um empate coloca a Lazio na final. O principal interesse do clube romano é o financeiro. Como atravessa uma grave crise, chegar à decisão (o campeão disputa a Copa da Uefa) é fundamental para que a Lazio tente aliviar um pouco os cofres. A Inter de Milão recebe a Juventus na quinta-feira. Em Turim, no jogo de ida, houve empate por 2 a 2. Para a equipe milanesa, basta empatar por 0 a 0 ou 1 a 1.