Real estréia com vitória no Espanhol Com um gol de Ronaldo e outro de Beckham, o Real Madrid estreou com vitória no Campeonato Espanhol, ao fazer 2 a 1 sobre o Bétis, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu. Em outro jogo já disputado, pela primeira rodada, Espanyol e Real Sociedad empataram por 1 a 1. No jogo em Madri, o Real já não contou com o volante francês Makelele, negociado por cerca de US$ 25 milhões com o Chelsea, da Inglaterra. Mesmo assim, Beckham abriu o placar logo aos 3 minutos, após bom passe de Ronaldo. O Bétis, com o brasileiro Marcos Assunção, mas ainda sem Denílson, contundido, conseguiu reagir. Juanito empatou aos 34 minutos do primeiro tempo. Aí, na segunda etapa, Ronaldo definiu a vitória do Real, ao marcar o seu aos 16.