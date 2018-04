Real estréia e Ronaldo faz jogo nº 500 O Real Madrid inicia nesta quarta-feira a caminhada pelo 10º título europeu contra o adversário que derrotou por 2 a 1, dois anos atrás, na conquista da nona taça continental. O desafio dos espanhóis é o Bayer, em Leverkusen, pelo Grupo B. Além de recordar a decisão, a data é especial para Ronaldo. O astro do time completa 500 apresentações como profissional, desde 1993, e nesse período acumulou 376 gols, por Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Seleção, além do próprio Real. A estatística é da própria assessoria do astro, que leva em conta sua estréia com a camisa do Cruzeiro em 25 de maio de 1993, na vitória por 1 a 0 contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Ronaldo, na época tinha pouco menos de 17 anos - no dia 22 completa 28 - e não marcou. Seu primeiro gol como profissional foi em 5 de agosto daquele ano, nos 2 a 0 contra o Belenenses, em Portugal. Ronaldo nesta quarta-feira fará duelo com companheiros de Seleção Juan e Roque Júnior e não afasta a possibilidade de comemorar o evento em grande estilo. Nessa mesma chave, a Roma recebe o Dinamo de Kiev, no Estádio Olímpico. Os italianos apostam na dupla Cassino e Totti, além do brasileiro Mancini. O time dirigido pelo alemão Rudi Voeller agora admite que a luta é para garantir a segunda colocação, já que depois desta fase passam para as oitavas-de-final da Liga os dois primeiros. No Grupo A, o Deportivo joga no Estádio Riazór contra o Olympiakos, que tem como destaque Rivaldo, que já brilhou em La Coruña. O brasileiro pretende explorar o mau momento do rival, que não venceu nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. "Só não podemos desprezar, porque é um time que tem forte poder de reação", amenizou. A outra partida da chave terá o Liverpool contra o Monaco, atual vice-campeão europeu. Três grandes vencedores da competição jogam no Grupo C. O Bayern de Munique visita o Maccabi Tel-Aviv, enquanto o Ajax enfrenta a Juventus, rival contra o qual até já definiu o título da Liga. No Grupo D, o Manchester procura recuperar-se de fiascos do ano passado, na visita do Lyon e o Fenerbahce, de Alex, recebe o Sparta Praga.