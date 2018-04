Real estréia novo técnico amanhã Após uma reunião de emergência, a cúpula do Real Madrid decidiu nesta segunda-feira aceitar o pedido de demissão do técnico José Antonio Camacho. Ao mesmo tempo, o presidente Florentino Pérez confirmou Mariano García Remón, comandante das categorias de base, como novo treinador dos "galácticos". O presidente do Real Madrid não confirmou se Remón ficará interino ou definitivo no comando. "Aceitei o cargo por duas razões: a primeira, e mais importante, é porque Camacho me pediu que permanecesse à frente da equipe, e a segunda porque o presidente também me pediu", disse Remón, que defendeu o Real Madrid durante 15 anos como goleiro, entre 1971 e 1986. "Não é a maneira como eu imaginava assumir este cargo, por isso é um dia triste." José Antonio Camacho durou apenas quatro meses no comando. Em 1998, na primeira vez que dirigiu o Real, ficou 23 dias e saiu por um desentendimento com o então presidente Lorenzo Sanz, que não contratou o preparador físico Carlos Lorenzana. Agora, com uma equipe cheia de craques mundiais, Camacho novamente fracassou. Ele não suportou as duas derrotas consecutivas para Bayer Leverkusen (3 a 0) e Espanyol (1 a 0). "A equipe não está tendo um rendimento adequado e acredito que não vai melhorar comigo no comando. Por isso, decidi sair. Tenho uma maneira de ser, de treinar e de trabalhar e não vejo isso se refletir durante o jogo", explicou Camacho. Porém, as duas derrotas têm pouco a ver com a decisão tomada por Camacho. Com tantas estrelas em uma mesma equipe, o técnico não soube administrar a guerra de vaidades. Quando assumiu o cargo, Camacho avisou que não escalaria ninguém pela fama ou pelo nome. Domingo, por exemplo, cumpriu a risca o que havia prometido. Colocou no banco Beckham e Raúl no jogo contra o Espanyol. O inglês entrou no segundo tempo, mas o atacante espanhol amargou os 90 minutos no banco. Os problemas de relacionamento entre Camacho e alguns atletas ficou bastante evidente no discurso do presidente Florentino Pérez. "Não é fácil ser técnico, ainda mais do Real Madrid. Além disso, optamos por uma equipe cheia de estrelas. É difícil encontrar um time com tanto talento e mais complicado ainda para treinar", reconheceu o dirigente. Florentino Pérez, no entanto, garantiu que o clube continuará investindo na contratação de grandes estrelas mundiais. "Montaremos uma equipe que vença e entretenha, o que gera uma admiração de milhões de pessoas no mundo e é o que continuaremos fazendo", prometeu. Florentino ainda defendeu a atitude tomada por Camacho e confirmou que ele continuará trabalhando no Real Madrid. A nova função, no entanto, ainda não foi decidida. Antes disso, o treinador viajará aos Estados Unidos, junto com a família, para visitar um de seus filhos, que estuda cinema. O presidente do Real Madrid prometer ter uma reunião com os jogadores para pôr um ponto final na crise. Nesta terça-feira, o time enfrenta o Osasuna, em casa. Não bastasse a troca de técnicos, a equipe estará desfalcada de Zidane, que se recupera de uma lesão no ombro, e do lateral Salgado e do zagueiro Samuel, ambos suspensos. Nesta segunda-feira, cerca de 50 torcedores protestaram em frente ao Santiago Bernabéu. Os gritos de "vergonha" ditaram o ritmo da manifestação e os jogadores mais vaiados foram Roberto Carlos, Figo, Ronaldo, Beckham, Salgado, Raúl e Guti.