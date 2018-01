Real faz campanha por vítimas da Ásia O Real Madrid lançou nesta quinta-feira uma campanha para arrecadar fundos para ajudar as vítimas do maremoto que atingiu o sudeste asiático em dezembro. "A Ásia precisa de nossa solidariedade", disse o vice-presidente do clube Emilio Butragueño, durante o lançamento da campanha, que contou com a presença de todo o elenco. O Real Madrid abriu uma conta bancária para doações de seus torcedores e na primeira partida no Santiago Bernabéu - contra o Zaragoza -, colocará caixas coletoras para doações no estádio. "Nós, jogadores, sempre fomos bem recebidos naquela parte do mundo. Agora é o momento de nós retribuirmos e ajudar centenas de milhares de pessoas que precisam. Devemos ajudar os que sobreviveram", disse o capitão do time, Raúl Gonzalez.