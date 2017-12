Real faz nova oferta, mas Milan nega venda de Kaká

Mesmo depois de Kaká ter declarado que não pretende deixar o Milan, os dirigentes do Real Madrid insistem em contratar o meia-atacante brasileiro. Isso porque o clube espanhol realizou recentemente uma reunião com o pai do jogador, o engenheiro Bosco Leite, oferecendo uma quantia milionário para ele deixar o futebol italiano. A notícia não caiu como uma bomba em Milão, tanto que o vice-presidente milanês, Adriano Galliani, admitiu que já sabia da oferta. "Confirmamos que não cederemos Kaká, mas sabemos desse encontro porque fomos prontamente informados pelo pai de Kaká e por Gaetano Paolillo [empresário do ex-são-paulino]", disse Galliani por meio de um comunicado oficial divulgado no site do Milan. "Essas ofertas são ligadas às diferenças fiscais entre Itália e Espanha, que dão vantagens aos grandes clubes espanhóis em relação aos italianos, mas não vamos ceder", acrescentou. Apesar dos valores não terem sido divulgados pelos clubes e nem pela imprensa européia, a transferência de Kaká para o Real seria a mais cara da história do futebol mundial caso se concretize. O valor mais lato pago por um jogador aconteceu em 2001, quando os espanhóis desembolsaram 65 milhões de euros (cerca de R$ 167 milhões) parar tirar o francês Zinedine Zidane da Juventus. Em maio, o jornal As divulgou que o time merengue poderia pagar 60 milhões de euros (cerca R$ 170 milhões) para contar com o atleta, mas a quantia deve aumentar. Destaque na conquista da Liga dos Campeões - marcou dez gols e foi o artilheiro do torneio -, Kaká declarou no início do mês que desejaria seguir mais algumas temporadas no Milan, onde possui contrato até 2011. Ele chegou a falar que o Real Madrid poderia desistir em contratá-lo. Kaká virou uma obsessão do presidente do Real, Juan Ramón Calderón. Durante a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, o dirigente havia declarado, durante a sua campanha para assumir o clube, que iria contratar o brasileiro, o atacante holandês Arjen Robben, o volante espanhol Cesc Fábregas e o técnico italiano Fabio Capello - ele só fechou com o técnico, além de Emerson, Fabio Cannavaro e Ruud Van Nistelrooy. Além de assegurar a permanência de Kaká, o Milan revelou que pretende repatriar o atacante ucraniano Andriy Shevchenko, que fez uma temporada apagada no Chelsea - clube inglês pagou cerca de US$ 56 milhões pelos direitos federativos do atleta. "Há alguns dias, conversei com Galliani, e o negócio parecia concretizado em 80%", afirmou o presidente do clube, Silvio Berlusconi, ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. "Se alguma coisa mudou, seguramente Galliani deveria me dizer." O camaronês Samuel Eto´o, do Barcelona, também esteve nos planos do time italiano para a temporada 2007/08 do futebol europeu, mas o mandatário prefere o regresso do jogador do leste europeu. "Eto´o me encanta. É jovem, forte e goleador, mas prefiro ´Sheva´ [apelido do atacante]. Eu sou um romântico, e ´Sheva´ é como um filho para mim. Passamos por muitas coisas juntos."