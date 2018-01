Real fica a um ponto da liderança Com um gol de Ronaldo, aos sete minutos de jogo, o Real Madrid derrotou o Celta, neste sábado, em Vigo, e encostou na Real Sociedad na liderança do Campeonato Espanhol. O Real soma 36 pontos, contra 37 da Real Sociedad, que empatou com o Valencia, por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. O Valencia é o terceiro colocado na classificação (29 pontos), enquanto o Celta é o quinto (27).