Real fica duas semanas sem Zidane Zinedine Zidane será baixa no Real Madrid por duas semanas. O craque francês sofreu estiramento muscular, no jogo contra o Betis, no domingo, e foi submetido a exames nesta segunda-feira. Depois dos testes, Alfonso del Corral, chefe do departamento médico do clube espanhol, divulgou o diagnóstico e fez a previsão do período necessário para a recuperação. ?Ele sofreu pequeno estiramento no músculo da perna direita?, afirmou o médico, com os resultados da ressonância magnética. ?Por sorte, foi menos grave do que supúnhamos e em duas semanas poderá estar de volta.? Zidane ficou em campo até o fim, no empate de 1 a 1 em Sevilha, e na seqüência se queixou de dor. Por causa da contusão, fica fora do jogo de quarta-feira, contra o Valencia, pelas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha, e deve desfalcar o time também nas duas próximas rodadas do Campeonato Espanhol. O argentino Solari e o espanhol Guti são os mais cotados para substituí-lo. Demissão ? O Zaragoza foi goleado pelo Deportivo por 4 a 1, em La Coruña, está na zona de rebaixamento (antepenúltimo, com 20 pontos) e apelou para a saída de sempre: nesta segunda-feira, demitiu o técnico Paco Florez. Em seguida, anunciou a contratação de Victor Muñoz para seu lugar.