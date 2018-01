Real fica mais longe da liderança O Real Madrid ficou mais longe da liderança do Campeonato Espanhol, neste domingo, ao perder para o Osasuna, fora de casa, por 1 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada. Com este resultado, o atual campeão mundial e europeu segue com 42 pontos, dois a menos que a Real Sociedad, que ainda joga neste domingo. O gol do Osasuna foi marcado por Manfredini, aos 38 minutos do primeiro tempo. O Real ficou com dez jogadores a partir dos 18 minutos do segundo tempo, quando o português Figo foi expulso, após cometer falta. Com dois gols do brasileiro Edu, ex-São Paulo, o Celta goleou o Recreativo Huelva por 4 a 1. Outros resultados: Athletic Bilbao 2 x 0 Sevilla, Alaves 1 x 0 Villarreal e Racing Santander 2 x 0 Rayo Vallecano. Atlético de Madrid x Mallorca e Betis x Real Sociedad completam a rodada ainda neste domingo.