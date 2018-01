Real fica no empate com o Zaragoza O Real Madrid empatou por 0 a 0 com o Zaragoza, nesta terça-feira à noite, na abertura da 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado, a equipe está na vice-liderança, com 20 pontos. O destaque desta quarta-feira fica para La Coruña (líder, com 21) x Mallorca, Valencia (19) x Celta e Barcelona x Múrcia (18 horas, ao vivo na ESPN/Brasil).