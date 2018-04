Real ficará sem Van der Vaart por duas ou três semanas

O jogador holandês passou por um exame de ressonância magnética que detectou uma lesão muscular em sua perna esquerda. Por causa da contusão, ele foi substituído por Granero com apenas 20 minutos do confronto disputado no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O duelo com o Mallorca também marcou o retorno de Kaká ao Real depois de 42 dias afastado da equipe. O jogador brasileiro sofria com uma pubalgia e não atuava desde o clássico contra o Barcelona, em novembro. Kaká entrou como titular e ficou em campo até os 23 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Benzema.