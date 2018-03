Real ganha clássico de Madri e lidera O Real Madrid iniciou muito bem sua maratona de clássicos no Campeonato Espanhol. Neste sábado, ganhou do Atlético de Madrid por 2 a 1, fora de casa, e regressou à liderança da competição, com 70 pontos contra 69 do Valencia, que joga no domingo. Na seqüência de decisões, o time enfrentará Barcelona e La Coruña. Mesmo desfalcado do artilheiro Ronaldo, contundido, e atuando o segundo tempo quase inteiro com um jogador a menos ? Pavón acabou expulso ?, o Real conseguiu suportar a pressão do oponente e soube chegar ao triunfo na ?partida da crise?, denominação que o clássico de Madri ganhou por causa dos últimos resultados negativos obtidos pelas duas equipes. E, desta vez, quem brilhou foi a defesa do Real, bastante questionada nos últimos tempos. Os defensores fizeram os gols e o goleiro Casillas conseguiu parar o ataque atleticano. Solari, logo aos 4 minutos, colocou o Real em vantagem. Na segunda etapa, o Atlético foi quem iniciou de forma arrasadora. Logo aos 2 minutos, Paunovic empatou, de pênalti. E não fosse as belas defesas de Casillas, sozinho com os atacantes em duas oportunidades, o Atlético teria virado. O Real só usava os contra-ataques. Em um deles, conseugiu o escanteio. Na cobrança, Helguera definiu a vitória. Os jogadores do Atlético reclamaram muito do árbitro. Pediram falta de Raúl no goleiro e impedimento de Helguera. Em vão. O fato triste foi a briga entre torcedores antes do clássico. Cerca de 30 pessoas acabaram feridas. Nos outros jogos do dia, o La Coruña só empatou com o Valladolid, por 1 a 1, e o Bilbao goleou o Zaragoza: 4 a 0.