Real ganha com dois gols de Ronaldo Com dois gols de Ronaldo, o Real Madrid derrotou o Levante fora de casa, por 2 a 0. A vitória deixou o time com 66 pontos no Campeonato Espanhol, a apenas 3 do líder Barcelona, que enfrenta o Getafe ainda neste domingo. Ronaldo abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, após bom passe de Salgado. E depois, aos 38 do segundo, ele puxou um rápido contra-ataque e até driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0 para o Real. Em outras partidas disputadas neste domingo pelo Campeonato Espanhol: Albacete 1 x 2 Malaga, Villarreal 0 x 0 Betis, Santander 0 x 2 Bilbao, Zaragoza 4 x 1 Numancia e Mallorca 0 x 0 Valencia.