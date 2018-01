Real ganha da Roma e cala o Olímpico O milionário time do Real Madrid enfim fez uma boa apresentação na temporada. Hoje, na abertura da Copa dos Campeões, o atual campeão da Espanha venceu o Roma, campeão italiano, por 2 a 1, em pleno Estádio Olímpico, diante de mais de 80 mil torcedores. Fazia 18 anos que os romanos não disputavam uma partida pela mais importante competição européia. O destaque foi o português Luis Figo, autor do primeiro gol. Embora tenham lotado o estádio e demonstrado entusiasmo, os romanos estavam comovidos com os atentados ocorridos nos Estados Unidos. A partida também não deu motivos para festa. Desde o início, os visitantes dominaram o jogo. O gol saiu apenas aos 5 minutos do segundo tempo, por meio de uma cobrança de falta de Figo. Não demorou muito para Guti fazer o segundo, de cabeça. O time romano descontou aos 28, com Francesco Totti, de pênalti, mas não conseguiu chegar ao empate. Os brasileiros do time italiano, Cafu, Antônio Carlos, Marcos Assunção e Emerson, tiveram atuações apagadas. O argentino Gabriel Batistuta foi o melhor da equipe. O lateral Roberto Carlos, do Real, jogou bem. Outro espanhol, o Mallorca, venceu sua primeira partida pela Copa dos Campeões em toda a história. A equipe derrotou o Arsenal por 1 a 0, gol de Engonga, cobrando pênalti, aos 12 do primeiro tempo. Em Liverpool, a equipe da casa apenas empatou com o Boavista. Os portugueses abriram o placar com gol do brasileiro Pereira, mas Michael Owen empatou no fim. Antes da partida, foi respeitado um minuto de silêncio pelos mortos da tragédia nos Estados Unidos. Outros resultados: Nantes 4 x 1 PSV, Borussia Dortmund 2 x 2 Dynamo Kiev, Anderlecht 1 x 1 Lokomotiv, Galatasaray 1 x 0 Lazio, Schalke 04 0 x 2 Panathinaikos. Oito jogos completam, hoje, a rodada: Celtic x Rosenborg, Porto x Juventus, Bayer Leverkusen x Fenerbahce, Barcelona x Lyon, Lille x La Coruña, Olympiakos x Manchester United, Sparta x Spartak e Feyenoord x Bayern de Munique.