Real ganha do Barcelona em Madri Se o milionário time do Real Madrid precisava de um resultado expressivo para reagir no Campeonato Espanhol, parece que conseguiu. Neste domingo, a equipe obteve, diante de sua torcida, uma importantíssima vitória contra Barcelona, reforçado pelo brasileiro Rivaldo: 2 a 0. Os gols no clássico, marcado por fortes esquemas defensivos e muita tensão, foram de Morientes e Luís Figo. A equipe catalã entrou em campo como favorita por seu retrospecto no Espanhol e por contar com seu principal astro. O Barcelona conseguiu da Fifa autorização para liberar Rivaldo para a seleção brasileira só após o jogo contra o Real, para desgosto do técnico Luiz Felipe Scolari. Em campo, o jogador lutou, chegou a discutir com Hierro sobre a violência da defesa adversária, mas ficou apenas nisso. Melhor para Morientes que, aos 24 minutos, marcou o primeiro gol do time da casa, em uma jogada com a participação de vários jogadores. O Barcelona pressionou o quanto pôde, mas não conseguiu evitar que Figo fizesse mais um aos 44 do segundo tempo, em uma jogada de contra-ataque. Com o resultado, o Barcelona perdeu a vice-liderança para o Valencia. O Real agora é o sétimo na tabela.