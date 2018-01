Real ganha na estréia de Luxemburgo Na estréia do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Real Madrid precisou de apenas quatro dos seis minutos restantes da partida contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira, para vencer a partida que estava empatada por 1 a 1 e foi suspensa há três semanas em razão de uma ameaça de bomba no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo teve início aos 39 minutos do segundo tempo e, aos 43, Ronaldo em jogada de efeito na pequena área sofreu falta: pênalti, que Zidane converteu e deu a vitória ao time espanhol, agora na vice-liderança, com 32 pontos, 10 a menos que o Barcelona.