Real ganha o 15º título internacional Com a vitória por 2 a 0 sobre o Olímpia, do Paraguai, nesta terça-feira, e a conquista da Copa Intercontinental no Japão, no Real Madrid atingiu uma marca invejável. O time espanhol chegou ao seu 15º título internacional. Considerado o time do Século XX pela FIFa, o Real consolidou a condição de maior vencedor do mundo, ao conquistar 9 vezes a Copa dos Campeões da Europa: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 e 2002. Ganhou duas vezes a Copa da UEFA, em 1985 e 1986 e uma vez a Supercopa de Europa, em 2002. Além disso, ganhou três vezes a Copa Intercontinental: 1960, 1998 e 2002.