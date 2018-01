Real ganha outra e aumenta a vantagem Graças a um gol do atacante Raúl, aos oito minutos de jogo, o Real Madrid começou 2004 como terminou o ano passado: vencendo. Em casa, no estádio Santiago Bernabeu, derrotou o Murcia por 1 a 0, neste sábado, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o milionário time se isolou ainda mais na liderança da competição, com 42 pontos, cinco a mais que o Valencia, que joga apenas no domingo, contra o Villarreal. Mesmo com todas suas estrelas em campo, o Real sofreu para ganhar do Murcia, que é o penúltimo colocado do campeonato, na frente apenas do Espanyol. O gol da 7ª vitória consecutiva do time de Madri saiu numa jogada aérea, quando Figo lançou para Ronaldo, que tocou de cabeça para Raúl fazer 1 a 0. O gol deste sábado foi o 164º de Raúl com a camisa do Real Madrid. Agora, ele é o terceiro artilheiro da história do clube, ao lado do mexicano Hugo Sánchez. Perde apenas para Di Stéfano, com 216, e Santillana, que marcou 186.