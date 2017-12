Real garante Luxemburgo e perde Raúl Depois da derrota em casa para o rival Barcelona, por 3 a 0, no sábado, o Real Madrid teve outra péssima notícia nesta segunda-feira. Os exames médicos detectaram grave lesão no joelho esquerdo do atacante Raúl e ele deve ficar, no mínimo, 6 semanas afastado do futebol. Em compensação, a diretoria do clube garantiu a permanência do técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Na ressonância magnética realizada nesta segunda-feira, os médicos do Real puderam ver a gravidade da lesão de Raúl. Ele sofreu ruptura do menisco externo, ruptura parcial do ligamento cruzado anterior e desgarro da cápsula posterior-externa do joelho esquerdo. O atacante se contundiu justamente no jogo de sábado, em que o time de Madri perdeu para o Barcelona. Segundo comunicado do Real Madrid, em seu site oficial, Raúl "será submetido a novos testes de diagnóstico e consulta com especialistas do joelho devido à complexidade da lesão e à morfologia de seu joelho, para que seja tomada uma decisão sobre a previsão e o tratamento adequado para este tipo de lesão." Enquanto isso, o vice-presidente do Real, Emilio Butrageno, garantiu que o clube nem pensa em trocar de treinador. ?Luxemburgo pode dormir tranqüilo com relação ao seu futuro. Você não pode julgar o trabalho de um técnico em apenas um jogo?, avisou o dirigente, após a derrota para o Barcelona. Garantido no cargo e sem Raúl, Luxemburgo trabalha agora para recuperar o Real já a partir desta quarta-feira, quando o time espanhol recebe o Lyon pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo vale a liderança do grupo F.